Интер
    -
    22:45
    12.02.20
    Стадион им. Джузеппе Меацца
    Наполи
      Кубок Италии • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Интер - Наполи
      Кубок Италии - 12 февраля 2020

      Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Интер – Наполи на Eurosport.ru! 12 февраля 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Антонио Конте или Дженнаро Гаттузо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Интер и Наполи и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Интер и Наполи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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