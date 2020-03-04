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Ювентус - Милан
Кубок Италии - 4 марта 2020
Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Ювентус – Милан на Eurosport.ru! 4 марта 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Маурицио Сарри или Стефано Пьоли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ювентус и Милан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ювентус и Милан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Привет! «Ювентус» и «Милан» зарубятся в середине недели в кубковом полуфинале. Первая игра закончилась многообещающей ничьей – 1:1. Но прибавила миланцам кадровых заморочек. Посмотрим, кто пройдет дальше вместе с Eurosport.