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Кремонезе - Эмполи

Кубок Италии - 3 декабря 2019

Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Кремонезе – Эмполи на Eurosport.ru! 3 декабря 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Марко Барони или Роберто Муцци? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кремонезе и Эмполи и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Кремонезе и Эмполи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

