Фиорентина
    -
    23:00
    03.12.19
    Артемио Франки
    Читтаделла
      Кубок Италии • 4-й раунд
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Фиорентина - Читтаделла
      Кубок Италии - 3 декабря 2019

      Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Фиорентина – Читтаделла на Eurosport.ru! 3 декабря 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Винченцо Монтелла или Роберто Вентурато? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фиорентина и Читтаделла и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Фиорентина и Читтаделла, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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