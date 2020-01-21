Eurosport
Иммобиле повторил тот самый фейл Терри из серии пенальти московского финала ЛЧ
Форвард «Лацио» очень смешно шлепнулся на газон в Кубке Италии.
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле смешнейше промазал с точки в матче против «Наполи» в Кубке Италии.
Итальянский страйкер – лучший бомбардир топ-5 чемпионатов Европы, он положил уже 23 гола в лиге. Но в кубковом четвертьфинале Чиро упустил идеальную возможность забить и сравнять счет против неаполитанцев – поскользнулся при пробитии пенальти и смазал удар.
Фейл итальянца напоминает знаменитый эпизод из московского финала Лиги чемпионов-2007/08 – тогда капитан «Челси» Джон Терри исполнил ровно такой же удар против «МЮ» и подарил «дьяволам» трофей.
- К 25-й минуте матча уже случилось два удаления – у «Наполи» удалился Хюсай, у «Лацио» – Лейва.
- Единственный гол к этой минуте забил Инсинье в самом начале игры.
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