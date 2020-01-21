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Иммобиле повторил тот самый фейл Терри из серии пенальти московского финала ЛЧ

Иммобиле повторил тот самый фейл Терри из серии пенальти московского финала ЛЧ
Eurosport

52 мин. назад

Форвард «Лацио» очень смешно шлепнулся на газон в Кубке Италии.

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле смешнейше промазал с точки в матче против «Наполи» в Кубке Италии.

Итальянский страйкер – лучший бомбардир топ-5 чемпионатов Европы, он положил уже 23 гола в лиге. Но в кубковом четвертьфинале Чиро упустил идеальную возможность забить и сравнять счет против неаполитанцев – поскользнулся при пробитии пенальти и смазал удар.

Фейл итальянца напоминает знаменитый эпизод из московского финала Лиги чемпионов-2007/08 – тогда капитан «Челси» Джон Терри исполнил ровно такой же удар против «МЮ» и подарил «дьяволам» трофей.

  • К 25-й минуте матча уже случилось два удаления – у «Наполи» удалился Хюсай, у «Лацио» – Лейва.
  • Единственный гол к этой минуте забил Инсинье в самом начале игры.

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