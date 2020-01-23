«Ювентус» выбил «Рому» из Кубка Италии, обыграв римлян со счетом 3:1. Благодаря этой победе команда Маурицио Сарри вышла в полуфинал турнира.

Уже в первом тайме «Юве» деклассировал соперника тремя безответными голами. Первый мяч на счету Криштиану Роналду: португалец вспомнил молодость, резво рванул в штрафную с левого фланга и пробил точно в дальний угол.

Помимо Роналду, в составе «Ювентуса» отличились Родриго Бентанкур и Леонардо Бонуччи. «Рома» размочила счет благодаря автоголу Джиджи Буффона.

В прошлом сезоне победителем Кубка Италии стал «Лацио», обыгравший в финале турнира «Аталанту» (2:0).

Роналду и Дибала поцеловались, когда праздновали гол

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