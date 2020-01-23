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«Нужно благодарить его мать». Сарри объяснил шикарную форму Роналду
Криш снова забивает, и тренер знает, почему.
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри отказался принять похвалы за голевые подвиги Криштиану Роналду в последних играх.
Именно Криш открыл счет в четвертьфинале Кубка Италии против «Ромы». Это седьмой мяч португальца в четырех последних матчах за клуб. Начало сезона получилось смазанным для лидера туринцев, но постепенно он выходит на пик формы – коуч считает, что не имеет к этому отношения.
«Я не могу принять похвалы за нынешнюю форму Роналду, вам стоит отдать должное его матери за создание такого экземпляра!» – приводит слова Сарри Rai Sport.
- В следующем туре «Ювентусу» предстоит сыграть с «Наполи» – бывшим клубом Сарри.
- Туринцы возглавляют таблицу и на четыре балла опережают «Интер».
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