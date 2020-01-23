Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри отказался принять похвалы за голевые подвиги Криштиану Роналду в последних играх.

Именно Криш открыл счет в четвертьфинале Кубка Италии против «Ромы». Это седьмой мяч португальца в четырех последних матчах за клуб. Начало сезона получилось смазанным для лидера туринцев, но постепенно он выходит на пик формы – коуч считает, что не имеет к этому отношения.

«Я не могу принять похвалы за нынешнюю форму Роналду, вам стоит отдать должное его матери за создание такого экземпляра!» – приводит слова Сарри Rai Sport.

В следующем туре «Ювентусу» предстоит сыграть с «Наполи» – бывшим клубом Сарри.

Туринцы возглавляют таблицу и на четыре балла опережают «Интер».

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