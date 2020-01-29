Getty Images
Ибрагимович забил «Торино» – «Милан» прошел дальше в Кубке и сыграет с «Ювентусом»
Швед кладет классные банки даже в 38 лет.
«Милан» в матче 1/4 финала Кубка Италии переиграл «Торино» – 4:2.
Основное время встречи не выявило победителя – за 90 минут команды забили друг другу по два мяча. В составе «Милана» отличились Джакомо Бонавентура и Хакан Чалханоглу, в составе «Торино» дубль оформил бразилец Бремер.
Во втором дополнительном тайме миланцы додушили соперника еще одним голом Чалханоглу. А жирную точку в матче поставил Златан, наказавший туринцев изящным тычком примерно с 11 метров.
- Ибрагимович вернулся в «Милан» по ходу нынешнего сезона – 31 декабря 2019 года у шведа закончился контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси».
- В полуфинале Кубка Италии «Милан» сыграет с «Ювентусом».
Златан отметил второй матч после возвращения в «Милан» ярким голешником
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте