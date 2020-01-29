«Милан» в матче 1/4 финала Кубка Италии переиграл «Торино» – 4:2.

Основное время встречи не выявило победителя – за 90 минут команды забили друг другу по два мяча. В составе «Милана» отличились Джакомо Бонавентура и Хакан Чалханоглу, в составе «Торино» дубль оформил бразилец Бремер.

Во втором дополнительном тайме миланцы додушили соперника еще одним голом Чалханоглу. А жирную точку в матче поставил Златан, наказавший туринцев изящным тычком примерно с 11 метров.

Ибрагимович вернулся в «Милан» по ходу нынешнего сезона – 31 декабря 2019 года у шведа закончился контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси».

В полуфинале Кубка Италии «Милан» сыграет с «Ювентусом».

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