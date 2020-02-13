«Милан» на своем поле сыграл с «Ювентусом» вничью в первом полуфинальном матче Кубка Италии – 1:1.

В первый час игры на поле творилась настоящая рубка, но на 61-й минуте «Милан» разбавил бойню футбольной эстетикой. После навеса с правого края мяч перелетел Златана и опустился к Анте Ребичу – хорват изящно сложился и пробил мимо Буффона в борьбе с защитником.

Через 10 минут вторую желтую за кровожадный фол на Дибале получил защитник хозяев Тео Эрнандес, и туринцы пошли на штурм. На 88-й минуте Роналду дождался навеса на левом краю штрафной и пробил с полулета, но попал в локоть защитника. Судья подбежал к монитору и после нескольких повторов указал на точку. К мячу, конечно, подошел сам Криш и без проблем прошил Доннарумму.

Команды собрали 30 фолов на двоих.

Ответный матч состоится 4 марта.

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