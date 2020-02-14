Зашитник «Милана» Тео Эрнандес был удален с поля в первом полуфинальном матче Кубка Италии против «Ювентуса».

22-летний футболист получил первую желтую карточку в конце первого тайма, а вторую заработал на 71-й минуте. Эрнандес жестко сфолил на Пауло Дибале, оттоптав игроку «Юве» стопу. Судья Пауло Валери предупредил его во второй раз и показал красную карточку.

Футболист в любом случае пропускал бы ответны матч, который состоится в Турине.

Матч завершился со счетом 1:1, Роналду сравнял счет в дополнительное время.

Ребич шикарно сложился и открыл счет, но Роналду бисиклетой заработал пенальти и сравнял

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