Криштиану Роналду не забивает пенальти в кубковом матче «Ювентус» – «Милан»
Фото: Getty Images
Мощнейший рестарт футбольного сезона в Италии.
«Ювентус» и «Милан» и возобновили итальянский сезон ответным матчем полуфинала Кубка страны в Турине.
На 16-й минуте мяч попал в локоть защитника гостей Андреа Конти, после чего арбитр Даниэле Орсато уверенно указал на точку. Исполнять пенальти вызвался Криштиану Роналду. Удар португальца был сильным, но пришелся в штангу. Возможно, вратарь Джанлуиджи Доннарумма коснулся мяча кончиками пальцев.
Чемпионат Англии
Харгривз: «Все говорят об эгоизме Роналду, но если ты хорош в чем-то – он первым это отметит»
4 ЧАСОВ НАЗАД
- Уже в следующем эпизоде Орсато показал красную карточку форварду «Милана» Анте Ребичу.
- В первой игре, состоявшейся еще 13 февраля, была зафиксирована ничья – 1:1.
- 13 июня вторую путевку в финал разыграют «Наполи» и «Интер».
Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере
Чемпионат Италии
Джорджина надела короткие легинсы и оседлала велосипед
6 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Англии
«Я пью что хочу, Гиггзи». Райан рассказал, как Криштиану дерзил ему в «МЮ»
ВЧЕРА В 08:45