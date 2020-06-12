Криштиану Роналду не забивает пенальти в кубковом матче «Ювентус» – «Милан»

Мощнейший рестарт футбольного сезона в Италии.

«Ювентус» и «Милан» и возобновили итальянский сезон ответным матчем полуфинала Кубка страны в Турине.

На 16-й минуте мяч попал в локоть защитника гостей Андреа Конти, после чего арбитр Даниэле Орсато уверенно указал на точку. Исполнять пенальти вызвался Криштиану Роналду. Удар португальца был сильным, но пришелся в штангу. Возможно, вратарь Джанлуиджи Доннарумма коснулся мяча кончиками пальцев.

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Уже в следующем эпизоде Орсато показал красную карточку форварду «Милана» Анте Ребичу.

В первой игре, состоявшейся еще 13 февраля, была зафиксирована ничья – 1:1.

13 июня вторую путевку в финал разыграют «Наполи» и «Интер».

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