Анте Ребич удален в матче «Ювентус» – «Милан»
Фото: Getty Images
Разумеется, игрок «Милана» был сразу же изгнан с поля.
«Ювентус» и «Милан» возобновили итальянский сезон ответным матчем полуфинала Кубка страны.
Первый матч на поле «россонери» завершился со счетом 1:1, а потому «Милану» для выхода в финал было необходимо забивать, но уже к 16-й минуте игры задача стала невыполнимой.
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Сначала Конти привез пенальти, но пальцы Доннаруммы и штанга отсрочили крах гостей. Но уже во время последующего выноса мяча произошел ключевой момент: Анте Ребич пошел вперед прямой ногой и врезался в Леонардо Бонуччи, не оставив арбитру иных вариантов, кроме красной карточки.
- 13 июня вторую путевку в финал разыграют «Наполи» и «Интер».
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