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Ребич за время карантина забыл, что он не каратист, и вынес прямой ногой Бонуччи

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Анте Ребич удален в матче «Ювентус» – «Милан»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
11 минут назад

Разумеется, игрок «Милана» был сразу же изгнан с поля.

«Ювентус» и «Милан» возобновили итальянский сезон ответным матчем полуфинала Кубка страны.

Первый матч на поле «россонери» завершился со счетом 1:1, а потому «Милану» для выхода в финал было необходимо забивать, но уже к 16-й минуте игры задача стала невыполнимой.

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Сначала Конти привез пенальти, но пальцы Доннаруммы и штанга отсрочили крах гостей. Но уже во время последующего выноса мяча произошел ключевой момент: Анте Ребич пошел вперед прямой ногой и врезался в Леонардо Бонуччи, не оставив арбитру иных вариантов, кроме красной карточки.

  • 13 июня вторую путевку в финал разыграют «Наполи» и «Интер».

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