Традиционного пышного вручения не будет.

Финалисты Кубка Италии будут самостоятельно проводить церемонию награждения после матча.

В решающем матче встретятся «Ювентус» и «Наполи». Победителям придется без участия третьих лиц брать Кубок, проигравшим – медали. Матч будет проходить без зрителей в целях противодействия коронавирусу.

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«Давайте назовем это самообслуживанием. Спортсмены сами возьмут Кубок и медали, чтобы избежать внешних контактов», – цитирует Sky Sports генерального директора Серии А Луиджи де Сиерво.

В полуфинале «Ювентус» прошел «Милан», «Наполи» выиграл по сумме двух матчей у «Интера».

Финал Кубка Италии стартует в 22:00 мск, Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию

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