Paulo Dybala battles for possession in the Coppa Italia final between Juventus and Napoli.
Фото: Getty Images
Криштиану Роналду не заполучил 31-й трофей в карьере.
В финале Кубка Италии на Олимпийском стадионе в Риме сыграли «Наполи» и «Ювентус». Первый титул после карантина взяли неаполитанцы.
В первые 45 минут игру контролировал «Ювентус», но опаснее атаковал «Наполи». Вторая половина прошла по потому же сценарию, но все решила серия пенальти. Кипер «Наполи» Мерет взял удар Дибалы и заставил Данило пробить выше, а вот в составе «партенопейцев» точны были все.
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Для Дженнаро Гаттузо трофей стал первым в качестве тренера «Наполи». Он потратил на его завоевание всего 17 матчей.
«Наполи» – «Ювентус» – 0:0 (4:2)
- «Наполи» выиграл Кубок Италии в шестой раз в истории.
- Чемпионат Италии возобновится 20 июня.
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