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«Наполи» одолел «Ювентус» в серии пенальти и в 6-й раз выиграл Кубок Италии

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Paulo Dybala battles for possession in the Coppa Italia final between Juventus and Napoli.

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
28 минут назад

Криштиану Роналду не заполучил 31-й трофей в карьере.

В финале Кубка Италии на Олимпийском стадионе в Риме сыграли «Наполи» и «Ювентус». Первый титул после карантина взяли неаполитанцы.

В первые 45 минут игру контролировал «Ювентус», но опаснее атаковал «Наполи». Вторая половина прошла по потому же сценарию, но все решила серия пенальти. Кипер «Наполи» Мерет взял удар Дибалы и заставил Данило пробить выше, а вот в составе «партенопейцев» точны были все.

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«Наполи» – «Ювентус» – 0:0 (4:2)

  • «Наполи» выиграл Кубок Италии в шестой раз в истории.
  • Чемпионат Италии возобновится 20 июня.

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