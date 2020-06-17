Криштиану Роналду не заполучил 31-й трофей в карьере.

В финале Кубка Италии на Олимпийском стадионе в Риме сыграли «Наполи» и «Ювентус». Первый титул после карантина взяли неаполитанцы.

В первые 45 минут игру контролировал «Ювентус», но опаснее атаковал «Наполи». Вторая половина прошла по потому же сценарию, но все решила серия пенальти. Кипер «Наполи» Мерет взял удар Дибалы и заставил Данило пробить выше, а вот в составе «партенопейцев» точны были все.

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Для Дженнаро Гаттузо трофей стал первым в качестве тренера «Наполи». Он потратил на его завоевание всего 17 матчей.

«Наполи» – «Ювентус» – 0:0 (4:2)

«Наполи» выиграл Кубок Италии в шестой раз в истории.

Чемпионат Италии возобновится 20 июня.

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