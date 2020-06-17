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Гимн Италии перед финалом Кубка исполнил темнокожий рэпер из США – он забыл слова

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Серджо Сильвестре

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
7 минут назад

Эпичное фиаско.

«Наполи» зарубился с «Ювентусом» в финале Кубка Италии.

Перед началом встречи традиционно прозвучал гимн страны. На этот раз его пригласили исполнить темнокожего рэпера из Америки Серджио Сильвестре – мужчина родился в Лос-Анджелесе, но живет и работает в Италии. Серджио очень эмоционально исполнил композицию, но немного осекся – на определенном моменте певец банально забыл слова.

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