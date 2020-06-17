Футбол
Кубок Италии

Кажется, Роналду начал проигрывать времени. Фанаты «Наполи» даже похоронили его перед финалом Кубка

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Криштиану Роналду, «Наполи» – «Ювентус»

Фото: Getty Images

Автор:Дмитрий Панферов
через 29 минут
@dmi_panferov11

А Рино Гаттузо наоборот его победил.

Финал Кубка Италии – первый титульный бой в вернувшемся футболе. Итальянские функционеры придумали классный вариант по привлечению фанов к, казалось бы, второсортному турниру. И оказались максимально правы. Так хотя бы можно оправдать потуги долго сидевших дома игроков на поле.

Матч «Наполи» и «Ювентуса» мог стать бенефисом Маурицио Сарри, который грезил первым титулом с «Юве», мог обрадовать Криштиану Роналду, мечтавшего в день рождения сына выиграть 31-й титул в карьере, но стал чем-то средним. Сарри и Де Лаурентис подожгли атмосферу ядерными высказываниями по поводу побега Маурицио из «Наполи» еще до матча, но круче всего выступили фанаты «партенопейцев».

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Как известно, в Неаполе есть две религии. Основная католическая и футбольная. Фанаты «Наполи» перед финалом Кубка смешали обе. Они подготовили импровизированный катафалк с гробом и футболкой Криштиану Роналду. Затем прокатили его по всему Неаполю с заклинанием на неудачи для португальского страйкера, а после матча, вероятно, уверовали в свое влияние на события.

Криштиану действительно был плох. Угробил лучший момент «Ювентуса» в игре уже на пятой минуте, а потом скуксился. Конечно, по своим меркам. Статистически Роналду выступил неплохо. Точно пасовал (88%), трижды стукнул по воротам (1 в створ и два заблокированных удара), даже дриблинг в начале игры походил на раннего Криштиану образца «Манчестер Юнайтед». А потом португалец пропал, как и в матче с «Миланом». Тогда Сарри сказал, что Криш пока просто не набрал форму: «Роналду преуспел в первые тридцать минут матча, а затем потерялся. Это следствие неоптимального физического состояния. Он был полезен и продуктивен, даже в обороне. По количественным показателям он хорошо себя проявил с точки зрения физики». Отмазать Криштиану, с которым Сарри недавно конфликтовал, таким же образом после проигранного Кубка едва ли получится. Физика Роналду отлично наблюдалась в моменты навесов в штрафную в заключительные 20 минут игры. «Наполи» вязал весь конструктив «Ювентуса» в центре, скидывал игру на фланги и заставлял подавать. Что делал Криштиану, который частенько взлетает выше всех? Едва перебирал ногами и выиграл парочку верховых единоборств за игру. Ты не будешь проигрывать борьбу в воздухе, если будешь не успевать в нее вступать.

Видимо, тем же принципом руководствовался Маурицио Сарри, когда не доверил Криштиану исполнять удар в послематчевой серии. По-хорошему, ее не должно было быть вовсе. «Наполи», встряхнувшийся после назначения Гаттузо, не потерял запал и после длительного простоя. Уже привычная игра от обороны, резвые контратаки и созданные моменты на пустом месте теперь должны быть брендом. Как и Кубок, на завоевание которого Рино потратил всего 17 матчей. Между прочим, теперь у Гаттузо больше трофеев с «Наполи», чем у Анчеллотти и Сарри вместе взятых, что тоже показательно. Дженнаро смирился с требованиями взбалмошного президента «Наполи» Аурелио не Лаурентиса, играет исключительно по схеме 4-3-3, но, когда дело доходит до важных эпизодов, уверенно выпускает полузащитника Политано вместо Мертенса, переделывает схему на более сбалансированную и тем самым, что странно, усиляет атаку. Едва ли Гаттузо одной только заменой вошел в топ лучших тренеров мира, но по соотношению «матчи – трофеи» он теперь явно впереди примерно всех. А ведь его недавно сватали в московский «Спартак».

Теперь Гаттузо – герой Неаполя. Де Лаурентис хочет продлить с ним контракт, а фаны теперь простят даже шестое место в чемпионате. Когда-то впереди у обоих финалистов Лига чемпионов. Диспозиция после первых матчей после возвращения радости болельщикам «Ювентуса» и персональным фанам Криштиану Роналду, конечно, не внушает. «Ювентус» застрял в текстурах, провел 180 минут без голов и не выглядит клубом-фаворитом в чемпионской гонке с «Лацио». Роналду же, кажется, начал проигрывать возрасту. Вероятно, временно, но сейчас ситуация обстоит именно так. Так и не взятый Кубок Италии (до прихода Криша «бьянконери» взяли четыре чашки, а с ним два раза облажались), смазанный пенальти, отсутствие в решающей послематчевой серии – кажется, Криш заходит на новый виток противостояния с Сарри, собой и временем. Возможно, чтобы вновь победить его стоило бы уйти в «Челси», если бы слух был правдой, или вообще завершить карьеру после окончания сезона. Но пока что Кришу придется исправляться в «Юве». А «Наполи» готовится сжиматься и разжиматься заново. Позитивного импульса должно хватить до конца сезона, поэтому «Барселоне» в августе будет совсем нелегко.

«Наполи» – «Ювентус» – 0:0 (по пен. 4:2)

Телеграм-канал автора, где есть чумовой сэйв Буффона на последней минуте и рассказ о том, как от «Наполи» фанатеет один из лучших режиссеров современности

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