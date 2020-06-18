Перф фанатов «Наполи»
Фото: Twitter
Проклятие сработало – Криштиану не забил.
Фанаты «Наполи» устроили жутковатый перфоманс перед финалом Кубка Италии против «Ювентуса».
Незадолго до начала матча болельщики вынесли на одну из улиц Неаполя гроб, на который положили футболку нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Рядом установили картонную копию трофея.
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- Кубок Италии достался «Наполи» – основное время завершилось со счетом 0:0, неаполитанцы оказались сильнее в серии пенальти.
- 35-летний Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд: в декабре «Юве» уступил «Лацио» Суперкубок страны.
Кажется, Роналду начал проигрывать времени. Фанаты «Наполи» даже похоронили его перед финалом Кубка
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