Джанлуиджи Буффон
Фото: Getty Images
Его магия никогда не иссякнет.
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в финале Кубка Италии на последних минутах спас команду от поражения в основное время.
Футболисты «Наполи» подавали угловой, и 42-летний голкипер отбил прямой удар головой, а потом и добивание с полуметра – мяч ударился о штангу и вылетел обратно в поле.
Футбол
Маскерано возглавил список главных футбольных неудачников Marca, Роббен – третий, Буффон – в десятке
27/04/2020 В 09:44
- Кубок Италии достался «Наполи» по пенальти, основное время завершилось со счетом 0:0.
- Буффон выступает за «Ювентус» с 2001 года с кратким перерывом на игру в «ПСЖ».
Кажется, Роналду начал проигрывать времени. Фанаты «Наполи» даже похоронили его перед финалом Кубка
Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме
Футбол
Депрессия косит игроков сильнее коронавируса. От нее страдали Буффон, Леннон и другие звезды
25/03/2020 В 09:00
Чемпионат Италии
«Ты из Уханя?» Буффон вслед за Алли и Тарасовым пошутил про коронавирус
14/02/2020 В 22:16