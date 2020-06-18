Его магия никогда не иссякнет.

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в финале Кубка Италии на последних минутах спас команду от поражения в основное время.

Футболисты «Наполи» подавали угловой, и 42-летний голкипер отбил прямой удар головой, а потом и добивание с полуметра – мяч ударился о штангу и вылетел обратно в поле.

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Кубок Италии достался «Наполи» по пенальти, основное время завершилось со счетом 0:0.

Буффон выступает за «Ювентус» с 2001 года с кратким перерывом на игру в «ПСЖ».

Кажется, Роналду начал проигрывать времени. Фанаты «Наполи» даже похоронили его перед финалом Кубка

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