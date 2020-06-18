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«Роналду не хватает остроты». Сарри прокомментировал поражение в финале Кубка Италии

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Криштиану Роналду

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 11 минут

У «Юве» – ноль голов в двух матчах.

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал поражение в финале Кубка Италии от «Наполи» и оценил вклад в игру нападающего Криштиану Роналду.

«Это разочарование для клуба, футболистов и болельщиков, но мы пока не можем сделать большего, потому что нам не хватает резкости. У нас не было нескольких игроков, и нам нужно было в некоторых моментах поступить иначе, так как уровень физической подготовки не оптимален. Мы хорошо держим мяч, но не хватает остроты, чтобы превратить это в опасные моменты. Не думаю, что нам не хватало решимости, потому что в течение 90 минут мы были полностью сконцентрированы.

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Роналду в той же форме, что и другие – Пауло Дибала, Дуглас Коста. Ему также не хватает остроты, чтобы делать то, что получается у него лучше всего», – цитирует 61-летнего Сарри Football Italia со ссылкой на RAI Sport.

  • Основное время матча завершилось со счетом 0:0, «Наполи» переиграл «Ювентус» в серии пенальти и взял трофей.
  • Первый матч «Юве» после локдауна также завершился безголевой ничьей.

Кажется, Роналду начал проигрывать времени. Фанаты «Наполи» даже похоронили его перед финалом Кубка

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