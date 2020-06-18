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Сестра Роналду – после поражения «Юве»: «В одиночку ты не можешь творить чудеса, мой король»

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Эльма Авейру, сестра Криштиану Роналду

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
22 минут назад

Девушка считает, что старался только Криштиану.

Сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду поддержала футболиста после поражения от «Наполи» в финале Кубка Италии.

«Что еще ты мог сделать?.. Вот и все, мой дорогой, в одиночку ты не можешь творить чудеса. Не понимаю, как можно так играть. В любом случае выше голову, ты не мог сделать большего, мой король», – написала Эльма Авейру.

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  • «Ювентус» уступил «Наполи» по пенальти, основное время закончилось со счетом 0:0.
  • 35-летний Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд – в декабре «Ювентус» отдал «Лацио» Суперкубок страны.

Кажется, Роналду начал проигрывать времени. Фанаты «Наполи» даже похоронили его перед финалом Кубка

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