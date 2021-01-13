Фиорентина
    -
    17:00
    13.01.21
    Артемио Франки
    Интер
      Кубок Италии • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Фиорентина - Интер

      Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Фиорентина – Интер на Eurosport.ru! 13 января 2021 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Чезаре Пранделли или Антонио Конте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фиорентина и Интер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Фиорентина и Интер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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