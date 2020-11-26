Торино
    -
    16:00
    26.11.20
    Stadio Olimpico Grande Torino
    Виртус Энтелья
      Coppa Italia • 4-й раунд
      Календарь
      Перед матчем

      Торино - Виртус Энтелья

      Футбол, Coppa Italia. Следите за матчем Торино – Виртус Энтелья на Eurosport.ru! 26 ноября 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Торино и Виртус Энтелья и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Торино и Виртус Энтелья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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