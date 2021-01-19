Рома
    -
    23:15
    19.01.21
    Олимпийский стадион (Рим)
    Специя
      Кубок Италии • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Рома - Специя

      Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Рома – Специя на Eurosport.ru! 19 января 2021 года в 23:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Пауло Фонсека или Винченцо Итальяно? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рома и Специя и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Рома и Специя, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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