Наполи - Эмполи

Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Наполи – Эмполи на Eurosport.ru! 13 января 2021 года в 19:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Дженнаро Гаттузо или Alessio Dionisi? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Наполи и Эмполи и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Наполи и Эмполи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

