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Перед матчем
Аталанта - Ювентус
Футбол. Следите за матчем Аталанта – Ювентус на Eurosport.ru! 19 мая 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Джанпьеро Гасперини или Андреа Пирло? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аталанта и Ювентус и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Аталанта и Ювентус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Шанс на первый зарубежный трофей в карьере Алексея Миранчука! Просмотр этого матча нужно планировать заранее. Закупайтесь вредной едой и напитками (или минералкой с яблоками) и готовьтесь смотреть, как лучший русский игрок Серии А разнесет бывшего чемпиона! Если, конечно, выйдет на поле.