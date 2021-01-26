«Милан» и «Интер» сошлись в миланском дерби в рамках Кубка Италии.
Главным действующим лицом первого тайма стал Златан Ибрагимович. На 31-й минуте шведский ветеран открыл счет, а перед перерывом сошелся в дуэли титанов с Ромелу Лукаку. Дело чуть не дошло до битвы стенка на стенку. И Ромелу, и Златан получили по желтой.
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Предупреждение дорого аукнулось Ибрагимовичу в будущем: на 58-й минуте он прервал прорыв Александара Коларова и получил вторую желтую, оставив «красно-черных» вдесятером.
- В первом круге Серии А «Милан» выиграл у «Интера» 2:1 – оба мяча «россонери» также забил Ибра. У «нерадзурри» в тот вечер отличился Лукаку.
- Прежде Златан и Ромелу вместе выступали за «Манчестер Юнайтед».
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