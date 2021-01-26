Главным действующим лицом первого тайма стал Златан Ибрагимович. На 31-й минуте шведский ветеран открыл счет, а перед перерывом сошелся в дуэли титанов с Ромелу Лукаку. Дело чуть не дошло до битвы стенка на стенку. И Ромелу, и Златан получили по желтой.