Хотя Кубок Италии не считается на родине реально престижным турниром, но миланское дерби в рамках турнира вышло по-настоящему ядерным.

В первом тайме главные суперзвезды команд Ромелу Лукаку и Златан Ибрагимович чуть не устроили потасовку, а в середине второго произошло редчайшее событие – замена главного арбитра.

Кубок Италии Лукаку и Ибрагимович чуть не подрались в кубковом дерби 13 МИНУТ НАЗАД

42-летний Паоло Валери потянул заднюю поверхность бедра и после небольшого обследования врачами был вынужден уступить место резервному судье Даниэле Киффи.

Валери успел отметиться двумя желтыми карточками Ибрагимовичу, а потом поставил пенальти в ворота «Милана».

Из-за всех этих пауз ко второму тайму было добавлено 10 минут. Этого хватило «Интеру», чтобы вырвать победу – 2:1.

За финал «Интер» на 99% сразится с «Ювентусом», если СПАЛ не сотворит чудо. Полуфинальные противостояния состоят из двух матчей вместо одного.

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