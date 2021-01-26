Хотя Кубок Италии не считается на родине реально престижным турниром, но миланское дерби в рамках турнира вышло по-настоящему ядерным.
В первом тайме главные суперзвезды команд Ромелу Лукаку и Златан Ибрагимович чуть не устроили потасовку, а в середине второго произошло редчайшее событие – замена главного арбитра.
Кубок Италии
Лукаку и Ибрагимович чуть не подрались в кубковом дерби
42-летний Паоло Валери потянул заднюю поверхность бедра и после небольшого обследования врачами был вынужден уступить место резервному судье Даниэле Киффи.
- Валери успел отметиться двумя желтыми карточками Ибрагимовичу, а потом поставил пенальти в ворота «Милана».
- Из-за всех этих пауз ко второму тайму было добавлено 10 минут. Этого хватило «Интеру», чтобы вырвать победу – 2:1.
- За финал «Интер» на 99% сразится с «Ювентусом», если СПАЛ не сотворит чудо. Полуфинальные противостояния состоят из двух матчей вместо одного.
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