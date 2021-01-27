Матч четвертьфинала Кубка Италии между «Интером» и «Миланом» получился ультрагорячим. Хедлайнерами выступили лидеры команд Златан Ибрагимович и Ромелу Лукаку, которые устроили стычку перед уходом на перерыв.

По данным Sportmediaset, Златан крикнул: «Иди занимайся своим вуду-дерьмом, мелкий осел». Швед намекнул на историю с переходом Лукаку в «МЮ»: в 2017-м бельгиец отказал «Эвертону» в продлении контракта, мотивировав решение паломничеством в Африке, в результате которого случилось вуду, которое посоветовало ему уйти из мерсисайдского клуба.

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«Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын», – так ответил на реплику Ибрагимовича Ромелу. О паломничестве бельгийцу сообщила именно его мать.

По итогам эпизода Лукаку и Златан получили по желтой карточке. Во втором тайме швед удостоился еще одного горчичника и был удален с поля.

«Милан» проиграл в меньшинстве, пропустив решающий мяч на 97-й минуте от Кристиана Эриксена. Лукаку и Ибра отличились в игре по разу.

В полуфинале Кубка «Интер» сыграет с победителем матча «Ювентус» – СПАЛ.

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