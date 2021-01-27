Миранчук отличился на 57-й минуте матча с передачи Кристиана Габриэля Ромеро, сделав счет 3:2 в пользу своей команды. Футболист получил мяч в центре штрафной и пробил под вратарем. Позже Дуван Сапата мог упрочить преимущество «Аталанты», но не реализовал пенальти.