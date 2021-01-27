Российский нападающий «Аталанты» Алексей Миранчук забил победный мяч в ворота «Лацио» в четвертьфинале Кубка Италии – 3:2.
Миранчук отличился на 57-й минуте матча с передачи Кристиана Габриэля Ромеро, сделав счет 3:2 в пользу своей команды. Футболист получил мяч в центре штрафной и пробил под вратарем. Позже Дуван Сапата мог упрочить преимущество «Аталанты», но не реализовал пенальти.
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Матч закончился со счетом 3:2, у бергамцев также отличились Берат Джимсити и Руслан Малиновский, у «Лацио» – Ведат Мурики и Франческо Ачерби.
- Для Алексея Миранчука этот гол стал вторым в Кубке Италии и четвертым в сезоне.
- Футболист провел 10 матчей в Серии А, в которой отметился одним мячом.
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