Итальянские гранды невысоко котируют национальный Кубок, но, если сетка сталкивает их лицом к лицу, рубят друг друга беспощадно. Неделю назад в миланском дерби до драки главных гробил (Ромелу Лукаку и Златана Ибрагимовича) не хватило буквально одной искорки, а теперь на очереди дерби Италии. В двух актах. Первый – в Милане.

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У «Ювентуса» вроде как все хорошо. С нового года «старая синьора» выиграла 8 матчей из 9, сорвала беспроигрышный сезон «Милану» и забрала Суперкубок у «Наполи». Но единственное поражение пришло как раз от «Интера» – двумя неделями ранее на все том же «Джузеппе Меацца» «нерадзурри» весьма уверенно размотали туринцев, могли побеждать крупно, но ограничились 2:0.

Но помимо этого миланский клуб в январе умудрился слить «Сампдории», упустил победу над «Ромой», усевшись в конце матча в глухую оборону, и отбегал 90 минут без мысли в атаке с «Удинезе». На прошлой неделе «Интер» превзошел «Милан» в Кубке, но там сильно помогло глупое удаление Ибрагимовича.

Криштиану Роналду и Николо Барелла в матче «Интер» – «Ювентус» Фото: Getty Images

Кто посмотрит матч по ТВ

Данило д’Амброзио свои проблемы с коленом залечил и уже тренируется с командой. Так что травмированных в составе «Интера» нет, но потери все равно существенные: Ашраф Хакими и, прежде всего, Ромелу Лукаку нахватались желтых в предыдущих раундах с «Фиорентиной» и «Миланом», а потому не выйдут 2 февраля на поле.

«Ювентус» по-прежнему вынужден обходится без травмировавшего колено Пауло Дибалы, который, впрочем, все равно в 11 матчах Серии А этого сезона забил два мяча.

Котировки букмекеров

Победа «Интера»: 2,55

Ничья: 3,37

Победа «Ювентуса»: 2,89

Где смотреть

Отличные новости: дерби Италии можно посмотреть в прямом эфире и совершенно бесплатно на сайте Winline. Прямо по ссылке. Начало в 22:45 (мск) 2 февраля – не пропусти.

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