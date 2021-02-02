После того, как «Ювентус» прошел в четвертьфинале СПАЛ ему наконец-то достался мощный соперник. «Интер» же, прошедший в прошлой стадии, «Милан» сыграл второй большой матч подряд.
И если в рамках чемпионата миланцы оказались «старой синьоры» сильнее со счетом 2:0, то первый кубковый матч дал противоположный результат. «Интер» быстро повел после замыкания Лаутаро Мартинеса, но затем привез себе пенальти (Янг свалил Куадрадо), который реализовал Криштиану Роналду, а затем позволил португальцу закатить мяч в пустые ворота, поскольку Бастони и Ханданович не разобрались, кому сыграть на выходе.
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Второй тайм обошелся без голов.
- Ответная игра состоится в Турине 9 февраля.
- Старт матча в 22:45 по московскому времени.
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