После того, как «Ювентус» прошел в четвертьфинале СПАЛ ему наконец-то достался мощный соперник. «Интер» же, прошедший в прошлой стадии, «Милан» сыграл второй большой матч подряд.

И если в рамках чемпионата миланцы оказались «старой синьоры» сильнее со счетом 2:0, то первый кубковый матч дал противоположный результат. «Интер» быстро повел после замыкания Лаутаро Мартинеса, но затем привез себе пенальти (Янг свалил Куадрадо), который реализовал Криштиану Роналду, а затем позволил португальцу закатить мяч в пустые ворота, поскольку Бастони и Ханданович не разобрались, кому сыграть на выходе.