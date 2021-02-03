Лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду выразил недовольство заменой в первом полуфинальном матче Кубка Италии против «Интера». Главный тренер «бьянконери» Андреа Пирло снял португальца с игры на 76-й минуте и выпустил вместо него Альваро Морату.
Криштиану к тому моменту оформил дубль и был разочарован, что его лишили возможности сделать хет-трик. Криш несколько раз нахмурил брови и недовольный поприветствовал тренера.
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«Ювентус» победил «Интер» в первом матче дублем Криштиану
- «Ювентус» победил 2:1, ответная игра состоится в Турине 9 февраля.
- Роналду с 15-ю мячами лидирует в гонке бомбардиров Серии А, в Кубке у него 2 мяча и двукратное оставание от лидера – Джанлуки Скамаччи из «Дженоа».
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