Лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду выразил недовольство заменой в первом полуфинальном матче Кубка Италии против «Интера». Главный тренер «бьянконери» Андреа Пирло снял португальца с игры на 76-й минуте и выпустил вместо него Альваро Морату.

Криштиану к тому моменту оформил дубль и был разочарован, что его лишили возможности сделать хет-трик. Криш несколько раз нахмурил брови и недовольный поприветствовал тренера.