Туринский «Ювентус» сыграл вничью с миланским «Интером» (0:0) и по сумме двух встреч вышел в финал Кубка Италии – 2:1. Для 36-летнего нападающего туринцев Криштиану Роналду этот финал станет вторым в составе «Юве» – год назад португалец остановился в шаге от последнего внутреннего трофея в Италии.
Второй финалист турнира станет известен вечером 10 февраля – «Аталанта» Алексея Миранчука сыграет дома против «Наполи» (0:0 в первом матче).
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Финал Кубка Италии состоится 19 мая на «Сан-Сиро», в Милане.
- Действующий чемпион Кубка Италии – «Лацио», в прошлом году римляне обыграли «Ювентус» в серии пенальти (0:0, 4:2).
- У Андреа Пирло пока 100-процентная статистика в финалах в качестве тренера: 20 января он выиграл Суперкубок Италии (2:0, «Наполи»).
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