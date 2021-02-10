Туринский «Ювентус» сыграл вничью с миланским «Интером» (0:0) и по сумме двух встреч вышел в финал Кубка Италии – 2:1. Для 36-летнего нападающего туринцев Криштиану Роналду этот финал станет вторым в составе «Юве» – год назад португалец остановился в шаге от последнего внутреннего трофея в Италии.