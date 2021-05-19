«Ювентус» обыграл «Аталанту» в финале Кубка Италии со счетом 2:1.

Счет на 30-й минуте открыл Деян Кулусевски – шведский нападающий «Ювентуса» подобрал мяч после отскока в штрафной и закрутил его в дальний угол. Через 11 минут «Аталанта» сравняла благодаря Руслану Малиновскому, который получил пас от Ханса Хатебора и мощно пробил с 15 метров, прошив Буффона.

На 73-й минуте отличился Федерико Кьеза. Итальянец получил пас на ход от Кулусевски, ворвался в штрафную и вонзил мяч в сетку – этот гол и стал победным.

Чемпионат Италии «100% остаюсь в Бергамо». Миранчук – о «Зените» и «Аталанте» 11 ЧАСОВ НАЗАД

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле на 83-й минуте, заменив Робина Госенса.

Для «Ювентуса» Кубок стал 14-м в истории.

«Аталанта» четвертый раз вышла в финал. Команда побеждала в сезоне-1962/63.

Чемпионат Италии Малиновский – о Миранчуке: «У нас привыкли: хотят все и сразу» 13 ЧАСОВ НАЗАД