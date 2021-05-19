Алексей Миранчук остался без первого трофея в Италии – «Аталанта» уступила «Ювентусу» в финале Кубка страны. Бергамцы смотрелись бодрее большую часть встречи, но индивидуальные действия игроков «Юве» и спорные решения судьи Давиде Массы подарили Джанлуиджи Буффону последний кубок в составе бьяконери.

Первый тайм оказался намного богаче на события, чем второй: с самого начала Дуван Сапата навязывал борьбу защитникам и тревожил Джиджи, Малиновский бил из-за пределов штрафной, а Хатебур и Пессина хозяйничали на флангах. «Юве» проявлялся обрывочно и совсем хилыми атаками. Туринцы много грубили и ошибались в передачах, но первыми забили именно они.

Деян Кулусевски Фото: Getty Images

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По истечении получаса во время одной из суетливых атак «Юве» Маккенни пнул мяч в сторону Кулусевски, а тот ювелирнейшим ударом открыл счет. Шикарный гол, офсайда не было, фолов в штрафной – тоже, но футболисты бергамасков тут же столпились возле судьи и начали что-то требовать – Рафаэл Толой на правах капитана был особенно настойчив.

Голевая атака туринцев началась с отбора Хуана Куадрадо – колумбиец под корень срубил Робина Госенса. Давиде Масса ни секунды не сомневался в правильности решения, а, возможно, все-таки стоило воспользоваться ВАР. Атака развивалась стремительно, и арбитр мог просто не увидеть момент, однако судьи на ВАР также не среагировали. Столкновение выглядит внушительно, особенно на фоне последующего падения в штрафной Роналду. Не исключено, что Куадрадо успел сыграть в мяч, но достоверно это определить сложно.

Фол Куадрадо Фото: Other Agency

Фол Куадрадо Фото: Other Agency

Фол Куадрадо Фото: Other Agency

Фол Куадрадо Фото: Other Agency

После гола «Аталанта» продолжила атаковать и справедливо забила благодаря пушечному выстрелу Малиновского. Команда Гасперини была близка к голу и до пропущенного мяча, поэтому вряд ли стоит считать выстрел украинского футболиста реакцией бергамасков на нелогичные 0:1.

Второй тайм вышел невероятно унылым, за исключением нескольких моментов у «Ювентуса». Гасперини выпустил почти всю атакующую линию, но Пирло захотел взять хоть что-то с туринцами до увольнения, и последние 10 минут прошли у «Юве» максимально прагматично. Появившийся на поле Миранчук не совершил ничего полезного, а «Ювентус» спокойно довел матч до победы. Но могли бы пробить пенальти, не засчитай арбитр тот мяч Кулусевски. Возможно, героем встречи тогда стал бы не Федерико Кьеза, а тот, от кого мы этого больше всего ждем.

БЫЛО ЛИ НАРУШЕНИЕ КУАДРАДО НА ГОСЕНСЕ? СТОИЛО ОТМЕНИТЬ ГОЛ? Конечно, чуть не оторвал ногу! Нет, сначала сыграл в мяч!

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