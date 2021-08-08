Падуя
    -
    21:30
    08.08.21
    Стадион Эуганео
    Алессандрия
      Кубок Италии • Предварительный раунд
      Календарь
      Перед матчем

      Падуя - Алессандрия

      Футбол. Следите за матчем Падуя – Алессандрия на Eurosport.ru! 8 августа 2021 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Падуя и Алессандрия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Падуя и Алессандрия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет