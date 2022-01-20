Рома
    -
    23:00
    20.01.22
    Олимпийский стадион (Рим)
    Лечче
      Кубок Италии • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Рома - Лечче

      Футбол. Следите за матчем Рома – Лечче на Eurosport.ru! 20 января 2022 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Жозе Моуринью или Марко Барони? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рома и Лечче и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Рома и Лечче, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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