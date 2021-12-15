Верона
Завершено
0
3
-
4
1
17:00
15.12.21
Стадион Марк Антонио Бентегоди
Эмполи
Кубок Италии • Второй раунд
Календарь
  • 2-ой тайм
  • Верона
  • Эмполи
  • ла Мантия
    90'
  • Рагуза
    88'
  • Илич
    86'
  • Байрами
    74'
  • Манкузо
    70'
  • Манкузо (P)
    66'
  • 1-ый тайм
  • Верона
  • Эмполи
  • Канчелльери
    18'
  • ла Мантия
    15'
Перед матчем

Верона - Эмполи

Футбол. Следите за матчем Верона – Эмполи на Eurosport.ru! 15 декабря 2021 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Игор Тудор или Аурелио Андреаццоли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Верона и Эмполи и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Верона и Эмполи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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