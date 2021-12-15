Кальяри
Завершено
0
3
-
1
0
20:00
15.12.21
Унипол Домус
Читтаделла
Кубок Италии • Второй раунд
Календарь
  • 2-ой тайм
  • Кальяри
  • Читтаделла
  • Доннарумма
    85'
  • Перейро
    64'
  • 1-ый тайм
  • Кальяри
  • Читтаделла
  • Сетер
    40'
  • Дейола
    16'
Перед матчем

Кальяри - Читтаделла

Футбол. Следите за матчем Кальяри – Читтаделла на Eurosport.ru! 15 декабря 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Вальтер Мадзарри или Эдоардо Горини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кальяри и Читтаделла и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Кальяри и Читтаделла, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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