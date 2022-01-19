Сассуоло
    -
    19:30
    19.01.22
    Мапеи
    Кальяри
      Кубок Италии • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Сассуоло - Кальяри

      Футбол. Следите за матчем Сассуоло – Кальяри на Eurosport.ru! 19 января 2022 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Алессио Диониси или Вальтер Мадзарри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сассуоло и Кальяри и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Сассуоло и Кальяри, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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