Милан
    -
    23:00
    13.01.22
    Стадион им. Джузеппе Меацца
    Дженоа
      Кубок Италии • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Милан - Дженоа

      Футбол. Следите за матчем Милан – Дженоа на Eurosport.ru! 13 января 2022 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Стефано Пьоли или Андрей Шевченко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Милан и Дженоа и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Милан и Дженоа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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