Фиорентина
    -
    23:00
    02.03.22
    Артемио Франки
    Ювентус
      Кубок Италии • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Фиорентина - Ювентус

      Футбол. Следите за матчем Фиорентина – Ювентус на Eurosport.ru! 2 марта 2022 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Винченцо Итальяно или Массимилиано Аллегри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фиорентина и Ювентус и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Фиорентина и Ювентус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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