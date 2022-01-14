Андрей Шевченко после поражения от «Милана» в Кубке Италии со счетом 1:3 не отрицает вероятности, что его могут уволить с поста главного тренера «Дженоа». Он ожидает решения клуба.

«Я делаю свою работу ежедневно. Мне только 45 лет, я еще молод и набираюсь опыта. Жизнь состоит из взлетов и падений, за победами следуют поражения, а я продолжаю идти вперед, полностью сосредоточившись на проекте. Сегодня ребята показали себя хорошо. Мы видим, как качество игры постепенно проявляется в результате работы на тренировках. Что касается меня, то я продолжаю работать день за днем. А клуб должен будет объявить о своем решении», – заявил Шевченко.

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После того, как украинский коуч в ноябре возглавил «Дженоа», команда набрала три очка в девяти матчах чемпионата Италии и занимает 19-е место в турнирной таблице.

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Источник: Football Italia.

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