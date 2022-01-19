Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри едва не пострадал в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Удинезе», который закончился со счетом 1:0.
Во время игры футболист «Лацио» Мануэль Лаццари толкнул соперника из «Удинезе» Игнасио Пуссетто, который по инерции сбил с ног коуча римского клуба. В результате столкновения с Сарри слетели очки.
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«Командный дух «Лацио» крепнет, как и качество игры. В этом матче каждый бился до конца. Столкновение с Пуссетто? Это была хорошая проверка моего нынешнего состояния. Хочу отметить, что первым с газона поднялся я», – сказал после встречи Сарри.
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Источник: Football Italia.
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