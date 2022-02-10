Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью эмоционально отреагировал на вылет клуба из Кубка Италии.
В четвертьфинале турнира римляне проиграли «Интеру» со счетом 0:2. После матча португальский коуч вышел из себя и устроил разнос игрокам в раздевалке.
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«Я хочу знать, почему вы облажались против больших игроков. Вы боитесь? Тогда отправляйтесь в Серию С, где вы не встретите давления топ-футбола. Вы люди без яиц. Самое страшное для мужчины!», – приводит слова Особенного журналист Corriere dello Sport Якопо Алипранди.
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«Это не футбол, надо менять название». Моур зол из-за отмены гола
После недавнего матча Серии А против «Дженоа» от Моуринью досталось не игрокам, а судье. Особенный разнес арбитра за отмененный гол «Ромы».
Жозе показывал характер в каждом клубе, где работал. Например, Бастиана Швайнштайгера португалец сослал в дубль прямо в день рождения.
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