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Метц - Кан

Кубок Франции - 7 февраля 2018

Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Метц – Кан на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 7 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Фредерик Антц или Патрис Гаранд? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Метц – Кан? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Метц и Кан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

