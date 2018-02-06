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Сошо - ПСЖ
Кубок Франции - 6 февраля 2018
Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Сошо – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:05 6 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Петер Цайдлер или Унаи Эмери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Сошо – Пари Сен-Жермен? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Сошо и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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«ПСЖ» еще чуть-чуть приблизился к Кубку Франции, чтобы пощупать его, нужно одолеть «Сошо».