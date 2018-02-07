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Шамбли - Гранвилль

Кубок Франции - 7 февраля 2018

Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Шамбли – Гранвилль на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 7 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Шамбли – Гранвилль? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Шамбли и Гранвилль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

