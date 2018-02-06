Онлайн

Осер - Ле Эрбье

Кубок Франции - 6 февраля 2018

Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Осер – Ле Эрбье на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 6 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Осер – Ле Эрбье? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Осер и Ле Эрбье, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

