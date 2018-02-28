Пари Сен-Жермен
    -
    23:05
    28.02.18
    Парк де Пренс
    Олимпик Марсель
      Кубок Франции • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      ПСЖ - Марсель
      Кубок Франции - 28 февраля 2018

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Пари Сен-Жермен – Олимпик Марсель на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:05 28 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Унаи Эмери или Руди Гарсия? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Пари Сен-Жермен – Олимпик Марсель? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Пари Сен-Жермен и Олимпик Марсель, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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